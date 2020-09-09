В Набережных Челнах на первую мечеть в стиле хай-тек установили полумесяц
В Набережных Челнах на строящейся мечети в стиле хай-тек «Чаллы Яр» установили полумесяц. Об этом сообщает «Челны-ТВ24».
«Это будет первая мечеть в округе, которая позволит людям с ограниченными возможностями здоровья без посторонней помощи заехать на коляске в мечеть, получить омовение и помолиться», — обратил внимание на удобство нового храма имам-хатыб «Чаллы Яр» Ильдар хазрат Зияров.
Площадь мечети составляет 500 кв. метров. Она рассчитана на 210 человек. Сейчас там производится внутренняя отделка.
Напомним, что о строительстве мечети в стиле хай-тек власти Набережных Челнов сообщили еще в 2016 году.ОбществоКультура Татарстан
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