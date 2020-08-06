В России может в два раза подорожать доставка товаров

В России может подорожать доставка товаров. По словам ретейлеров, из-за новых санитарных требований доставка повседневных товаров подорожает в среднем до 600 рублей.

Согласно новым требованиям, будет запрещено перевозить бытовую химию автомобилями, которые перевозят продукты питания. То есть один заказ необходимо будет отправлять разным транспортом, что приведет к существенному удорожанию, сообщают «Известия». При этом действующий техрегламент «О безопасности пищевой продукции» допускает совместную перевозку, если их контакт исключен.

Ассоциация компании розничной торговли (АКОРТ) уверена, что ужесточение требований ударит по бурно развивающемуся сегменту онлайн-торговли.

Напомним, что к онлайн-торговле проявляют интерес многие крупные ретейлеры.

