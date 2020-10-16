СМИ: население России может сократиться на 1,2 млн человек до 2024 года

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В новой версии подготовленного правительством России плана по достижению национальных целей до 2030 года содержится ухудшенный прогноз по убыли населения в стране. Согласно прогнозу, население РФ будет сокращаться ежегодно до 2024 года и может уменьшиться на 1,2 млн человек.

Новый прогноз предполагает сокращение населения по итогам этого года на 352 тысячи человек — это максимальный показатель с 2006 года. Еще предполагается, что начала прироста населения следует ожидать не ранее 2030 года.



Прошлые прогнозы давали меньшие цифры сокращения населения, предполагалось, что по показателям будет наблюдаться рост, сообщают «Известия».

realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ранее сообщалось, что американские ученые спрогнозировали сокращение населения России на 40 млн человек к 2100 году. Профессор Али Мокдад из Университета здоровья населения штата Вашингтон объяснил, что прогноз составлен на основании коэффициента рождаемости.