Татарстанцы смогут бесплатно освоить цифровые компетенции

В Татарстане стартовала регистрация на бесплатное участие в проекте «Персональные цифровые сертификаты» и освоить актуальные цифровые компетенции. Об этом сообщает Минцифры республики.

72-часовое обучение организуют в дистанционном формате. Участники смогут выбрать одно из 22 ИТ-направлений: Программирование и создание ИТ продуктов; Промышленный дизайн и 3D моделирование; Искусственный Интеллект; Большие данные; Цифровой маркетинг; Кибербезопасность и защита данных; Цифровой дизайн и другие.

Программа проходит в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», начавшаяся в ноябре прошлого года. Ожидается, что к 2024 году количество обладателей цифровых сертификатов вырастет до миллиона человек.

Оставить заявку можно до 30 октября на сайте цифровойсертификат.рф. Обучение начнется в ноябре. Заявки принимаются от лиц старше 18 лет, не достигших пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием. После окончания программы участники получат сертификаты.

Ранее сообщалось, что пострадавшие от коронавируса татарстанцы смогут бесплатно обучаться по IT-специальности.