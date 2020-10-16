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В Татарстане на предоставление жилья многодетным семьям выделят 211 млн рублей

04:22, 16.10.2020
В Татарстане на предоставление жилья многодетным семьям выделят 211 млн рублей
Фото: minstroy.tatarstan.ru

В Татарстане в 2021 году на предоставление жилья многодетным семьям выделят 211 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства Татарстана со ссылкой на министра финансов РТ Радика Гайзатуллина

«Многодетные семьи финансируются только за счет республиканского бюджета. Объем на 2021 год фиксирован — 211 млн рублей», — цитирует ведомство главу Минфина РТ.

realnoevremya.ru

При этом 895 млн рублей будут выделены на обеспечение жильем детей-сирот. Из них 65 млн рублей — это средства федерального бюджета.

Ранее семья из Татарстана победила во Всероссийском конкурсе «Семья года».

Общество Татарстан
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