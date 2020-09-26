Семья из Татарстана победила во Всероссийском конкурсе «Семья года»

Во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Сельская семья» победила семья Рустема и Лилии Загидуллиных из Татарстана, сообщает Минмолодежи РТ.



Загидуллины — пример для односельчан. Рустем Загидуллин возглавляет отдел по делам молодежи и спорту в Балтасинском районе республики с 2010 года, а Лилия — медсестра в Балтасинской ЦРБ.

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По их словам, их рецепт счастья в том, чтобы любить, понимать, поддерживать друг друга и стараться все делать сообща. Такие наставления они дают и своим детям.

Конкурс «Семья года» проводится в пятый раз и направлен на повышение общественного престижа семейных ценностей и ответственного родительства. Всего в конкурсе было пять номинаций: «Семья — хранитель традиций», «Многодетная семья», «Сельская семья», «Молодая семья» и «Золотая семья». В этом году мероприятие частично проводили в онлайн-формате.

