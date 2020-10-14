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В Менделеевске произошел пожар на кровле мебельного цеха

22:17, 14.10.2020
В Менделеевске произошел пожар на кровле мебельного цеха
Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Менделеевске произошел пожар на кровле мебельного цеха.

пресс-служба МЧС по РТ

Сообщение о пожаре на складе по адресу Гунина,1 поступило в экстренные службы в 20:13. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит кровля одноэтажного здания мебельного цеха на площади 30 кв.м. В 20:38 спасатели ликвидировали открытый огонь.

Погибших и пострадавших в результате случившегося нет. Причина пожара устанавливается, пресс-служба МЧС по РТ.

Ранее поселке Карабаш Бугульминского района Татарстана двое школьников 9 и 12 лет случайно устроили крупный пожар на на территории фермерского хозяйства.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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