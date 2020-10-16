В Татарстане в 3,3 раза выросло количество вакансий с удаленной занятостью

В Татарстане количество вакансий с удаленной занятостью, в среднем, выросло в 3,3 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы данные сервиса по поиску работы hh.ru.



Как рассказала РБК руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Александра Севостьянова, число предложений в продажах выросло в 6,3 раза, в IT-отрасли — в 4,1 раза, в два раза — в маркетинге, рекламе и pr.

Больше всего предложений об удаленной работе соискателям предлагали IT-компании (30%). При этом половина предложений указывает, что от соискателей требуется минимальный опыт работы — от 1 года до 3 лет.



Ранее сообщалось, что в Татарстане стали чаще предлагать удаленную работу.

