В прокуратуре Татарстана запустили горячую линию для родителей школьников
В прокуратуре Татарстана запустили круглосуточную горячую линию по вопросам бесплатного обеспечения учебниками и рабочими тетрадями.
Горячая линия будет работать круглосуточно с 15 по 22 октября. Родители школьников могут задать интересующие вопросы по телефонам:
- 8 (843) 291-19-25 (группа приема обращений граждан) по будням с 9.00 до 18.00.
- 8 (843) 291-18-00 (отдел по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи) по будням с 9.00 до 18.00.
- 8 (843) 291-18-81 (дежурный прокурор) по будням с 18.00 до 9.00 и в нерабочие дни.
Ранее «Реальное время» публиковало материал, за что не должны платить родители.
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