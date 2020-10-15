За 9 месяцев чистая прибыль КАМАЗа составила 2 млрд 182 млн рублей

Чистая прибыль КАМАЗа за три квартала 2020 года составила 2 млрд 182 млн рублей против убытка за тот же период прошлого года. Об этом сообщается на сайте автогиганта.

По итогам 9 месяцев выручка составила 128 млрд 374 млн рублей, что выше аналогичного показателя почти на 20%. Рост выручки связан с увеличением продаж в России, а также увеличением реализации автобусов и электробусов. Прибыль от продаж за отчетный период составила 5 млрд 44 млн рублей.

ru.wikipedia.org / Артем Светлов

КАМАЗ остается лидером среди участников российского рынка грузовых автомобилей массой свыше 14 тонн. За 9 месяцев компания вывела на рынок новый модельный ряд автомобилей поколения К5. Кроме этого, были презентованы новое поколение электробусов, электрошасси для спецтехники, тягачи на СПГ и новые логистические решения в области автономных транспортных средств, сообщает пресс-служба автогиганта.

Ранее сообщалось, что в сентябре продажи КАМАЗа в России выросли на 44%.

