В сентябре продажи КАМАЗа в России выросли на 44%

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В сентябре КАМАЗ увеличил продажи новых грузовиков на российском рынке. По сравнению с сентябрем 2019 года продажи выросли на 44%, достигнув 2,7 тысячи экземпляров. Об этом сообщает «Автостат».



Таким образом, челнинский производитель продолжает лидировать с большим отрывом. На долю КАМАЗа от общего объема рынка новых грузовиков приходится 39%.

ru.wikipedia.org / Артем Свєтлов

Самой покупаемой моделью стал КАМАZ-5490 — куплено 774 единицы. Следом идут KAMAZ-43118 — 536 штук и KAMAZ-65115 — 476 штук. На четвертом и пятом местах соответственно — GAZ Gazon Next и Scania R.

Продажи грузовиков по России в целом выросли на 14,8%. Всего продано 7 тысяч грузовых авто. Лучшей иностранной маркой признана Scania — она сумела обойти отечественный GAZ. На четвертой строке рейтинга белорусский МАЗ, на пятой — шведский бренд Volvo.

В августе сообщалось, что производительность КАМАЗа выросла в разгар пандемии.