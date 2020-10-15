Марат Ахметов возмутился, что сельская ипотека работает только в пригороде Казани

Фото: Максим Платонов

Вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов высказал большую обеспокоенность тем, что кредиты по федеральной программе сельской ипотеки получают те, кто покупает жилье в пригороде Казани, а не сельчане, работающие на селе. Эта проблема была поднята им во время парламентских слушаний по проекту республиканского бюджета на предстоящие три года.

«Сельская ипотека пользуется спросом лишь в пригороде Казани, а не на селе. Как дальше вы видите решение этой проблемы?» — поинтересовался он у министра экономики РТ Марата Шагиахметова, который рассказывал об исполнении банковских программ поддержки. Глава Минэкономики РТ сообщил, что знает о проблеме.

В ответ на этот вопрос глава Госсовета Фарид Мухаметшин добавил, что федеральная программа сельской ипотеки (кредиты выдаются по ставке 1,7% годовых, — прим. ред.) будет продлеваться на федеральном уровне, поэтому эту проблему нужно решать на уровне региона: «Такой вопрос стоит. Но это только региональный вопрос. Федеральные средства в этой программе уменьшаться не будут».

Фото: agro.tatarstan.ru

Напомним, что по программе сельской ипотеки в Татарстане выдано кредитов на 2,3 млрд рублей.

Луиза Игнатьева