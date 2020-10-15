Рейсы из «Бегишево» в Сочи будут выполняться круглый год

С 17 ноября рейсы в Сочи из аэропорта «Бегишево» будут выполняться круглогодично.

Самолеты авиакомпании Nordwind будут летать трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта на официальной странице во «ВКонтакте».

realnoevremya.ru

Перелет будет осуществляться на лайнерах Embraer E-190 вместимостью 110 кресел. Сейчас рейсы из «Бегишево» в Сочи выполняют авиакомпании Pegas Fly и «Победа», следует из расписания на сайте аэропорта.