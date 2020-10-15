«Нефтехимик» намерен расстаться с защитником Романом Граборенко

«Нефтехимик» разместил защитника Романа Граборенко в список отказов. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте КХЛ.

Граборенко пришел в нижнекамскую команду в нынешнее межсезонье из чешского «Били Тигржи». Всего за «Нефтехимик» он успел провести 9 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка при коэффициенте полезности -6.

В последнее время защитник находился в списке травмированных.

Граборенко запомнился в «Нефтехимике» дракой с хоккеистом «Ак Барса» Михаилом Фисенко в августе нынешнего года в ходе контрольного матча.