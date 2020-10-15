«Татарофоб», «манкурт», «коллаборационист»: читатели «Реального времени» возмущены первым Хәтер көне

Фото: Максим Платонов (15 октября 2016 года)

«Холиварная» тема

Вышедший сегодня в «Реальном времени» материал «Для чего это делается? Это контрпродуктивно»: сегодня первый День памяти защитников Казани» практически сразу вызвал шквал комментариев — их количество быстро перевалило за сотню. Читатели нашей интернет-газеты ударились в бурное обсуждение заявленного вопроса, разделившись на два лагеря. Как мы писали, взятие Казани и поминальные собрания по этому поводу действительно оказались «холиварной» темой.

В публикации дан краткий обзор событий 1552 года и обрисована ситуация в Казанском ханстве перед штурмом города войсками Ивана Грозного. Также приведены мнения экспертов по поводу политических интерпретаций этой даты и целесообразности проведения митингов и шествий, приуроченных к Хәтер көне (День памяти). Отметим, в этом году мэрия Казани не разрешила Всетатарскому общественному центру проводить такое мероприятие в городе.

В этом году мэрия Казани не разрешила Всетатарскому общественному центру проводить такое мероприятие в городе. Фото: Максим Платонов, 15 октября 2016 г.

Досталось от читателей в первую очередь спикерам, высказавшимся о трагических событиях середины XVI века и отмене проведения митинга ВТОЦ. Свою долю негатива получил и автор публикации. Разумеется, среди комментаторов оказалось множество доморощенных историков, политологов, этнографов, религиоведов и других анонимных специалистов.

«Манкурт» или патриот?

Так, уже с первых минут после выхода в свет материала критика полилась на руководителя Института истории им. Ш. Марджани Радика Салихова, который рассказал о взятии Казани как о закономерном явлении в отечественной истории — ослаблении ханства на фоне укрепления Московского княжества. Причем он практически единственный, кто не давал оценочных суждений событиям прошлого и настоящего.

«Заявление Радика Салихова не есть заявление настоящего историка, интеллектуала, мыслителя и патриота своего народа», — заявляет первый комментатор.



«Манкурт он, в сторону федералов смотрящий и поющий под их дудку», — добавляет второй. Что касается слова «манкурт», введенного в свое время Чингизом Айтматовым, оно давно стало любимым у «профессиональных националистов», которые кидают его в сторону своих оппонентов.



«Результат был закономерен? Не верю!» — возражает третий.

Однако у историка нашлось больше сторонников. Приведем их некоторые возражения:

«Его заявление как раз исторически и политически взвешенное. А ваши единомышленники как раз и хотят прыгать на костях погибших ради своей личной выгоды».



«Когда нет фактов и аргументов, люди с низким уровнем интеллектуального развития начинают навешивать ярлыки и хамить».



«Салихов — патриот Татарстана и татарского народа. И очень умный человек, всегда взвешенно подходящий к любым вопросам. Кидаться громкими лозунгами, обзываться — много ума не надо».

У Радика Салихова нашлось больше сторонников

«Потомок коллаборационистов и конформист»

«Проехались» комментаторы и по казанскому историку Булату Рахимзянову, который призвал не ворошить прошлое, заявив: «Те события, которые вносят разлад в общество, вообще лучше лишний раз не трогать».

«Только потомок коллаборационистов и конформист может сказать про День Памяти: «Зачем еще раз это ворошить?» Помолиться — это ворошить?» При этом смолчать, что с XIX века устраивали православный молебен и ход к памятнику на Казанке. И 10 октября провели молебен православным, а 18 октября запретили в парке Тинчурина (практически на задворках Казани). Даже ковидом не стали прикрываться, просто запретили. Очень стыдно за «историков». Еще вчера ветер дул в другую сторону и была другая позиция», — пишет комментатор.



«Использовали и бросили. Ничего нового», — вторит ему другой.



«Нашли кого экспертами приглашать. Где только этих великих историков отрыли. Они же продукт современной России».

Опять же, эти утверждения получили контрдоводы:

«Вам кого надо было? Историков середины 18 века опросить?»



«В Рязани не разжигают национальную ненависть по поводу взятия монголо-татарами города и уничтожения всех его жителей».



«В Рязани хорошо знают, что ВСЕ рязанские князья верой и правдой служили Орде. Москва была им противнее татарской власти».

«Проехались» комментаторы и по казанскому историку Булату Рахимзянову, который призвал не ворошить прошлое

Милонов — «татарофоб»?

Не избежал своей участи и скандальный депутат Госдумы Виталий Милонов, который фактически одобрил решение казанских властей отменить митинг ВТОЦ. А политизацию исторических дат он считает опасным явлением. Придание идеологического оттенка при интерпретации событий давно минувших лет, по его мнению, контрпродуктивно. Разумеется, на парламентария посыпались упреки:

«Осталось сказать большое спасибо русскому народу, что вовремя нас завоевали, а то бы передрались бы между собой».



«Если это контрпродуктивно для межнационального согласия народов РФ, то почему в октябре 2020 года разрешили крестный ход у памятника русским воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году? Кому то можно, а кому-то нет, как в басне Крылова?»



«Милонову: компенсацию жертвам Холокоста выплачивают фашисты или немцы?»



«Милонов еще тот татарофоб! Вот зачем надо было спрашивать его мнение? Не у кого было больше спросить!? Чтобы показать свою лояльность ИМ?»

Однако и у скандального депутата нашлись свои сторонники:

«Что у Милонова татарофобского? Его можно обвинять в других грехах и чудачествах, но к татарам и Татарстану он всегда хорошо относился».



«Главное же ляпнуть, да? Там был не крестный ход, а молебен. Его ни разрешать, ни запрещать не надо. Как и в любой мечети или рядом с ней никто не запрещает молиться. Никаких плакатиков и митингов там не было».



«А кто запрещает мусульманам помолиться за погибших? И, кстати, молятся. И никто им не запрещает. Русский марш в Казани тоже не разрешают».



«Взвешенные мнения политиков и историков. Вечная память и Вечный Покой всем воинам, погибшим в Гражданских войнах, развязанных политиками».

Виталий Милонов фактически одобрил решение казанских властей отменить митинг ВТОЦ. Фото: duma.gov.ru

«О своих башкирах лучше переживай»

К слову, происхождение автора материала из Южного Урала тоже не дает покоя его отдельным читателям:

«Рахматуллин, ты о своих башкирах лучше переживай. А татары без тебя разберутся что нам праздновать».

«Он из Башкирии? Тогда понятно, откуда ветер дует».

Впрочем, и тут нашлись контраргументы:

«Правда глаза колет неадекватам? Не указывайте журналистам, что и как им писать».

«А что такого, что из Башкирии? В Казани много выходцев из этой республики живут и вносят вклад в экономику, культуру, образование Татарстана. Очень хорошие люди. А башкиры — нам братья, и не надо разжигать!»

15 октября 2016 года. Фото: Максим Платонов.

«С этими людьми мне не по пути»

Если большинство комментаторов выступают как анонимы, то колумнист «Реального времени» Тахир Давлетшин прямо высказал свою позицию:

«Хәтер көне не теряет актуальность, неразрывно связан с сегодняшними проблемами России, и не только. Взятие Казани предками сегодняшних русских — московитами — предопределило утверждение экспансионизма, милитаризма и террора в качестве государственной политики Москвы на 5 столетий, нанося бесчисленные несчастья и страдания для всех народов, населяющих Евразию, и не только».

Несколько эмоциональных реплик оставил и еще один наш постоянный читатель, подписывающийся как Габдель Юссон. Вот одна из них:

«Раз государство российское провозгласило (в поправках Конституции) историческую правопреемственность и русский народ государствообразующим, то тогда государство Россия и русский народ должны извиниться перед татарами и ПОКАЯТЬСЯ за совершенные в отношении них преступления. А именно, разрушение государственности в 1552 г., а в последующем осуществление геноцида татар, этноцида и лингвоцида. Это нормальная практика во всем мире». Ему тоже нашли, что ответить.

15 октября 2016 года. Фото: Максим Платонов.

Еще один узнаваемый читатель — тот, кто во всех современных бедах России и мира винит «международных марксистов». На этот раз он тоже дал о себе знать:



«Профессионалами полит. провокаций и «идеологических манипуляций» были марксистские диктаторы Ленин и Троцкий, которые, разжигая национализм, расчленили Российскую Республику по национальному признаку с помощью «профессиональных башкир», «профессиональных татар», «профессиональных русских» и др. И наложили на разожженную ими «классовую» ненависть раздутый ими же пещерный национализм. Россия благодаря «политтехнологам» Ленину и Троцкому захлебнулась в кровавой Гражданской войне, голоде, эпидемиях и злобе».

Были и те, кто просто высказал свою позицию по поводу изложенного:

«30 лет назад это было действительно замечательное событие, в нем участвовало много замечательных людей, уважаемых народом. Потом они все отпали. Сейчас стоять в одном ряду с Фаузия ханум, Фарид абыем, Дамиром Исхаковым, когда они кричат безумные лозунги, так себе удовольствие. Я целиком за федерализм, за права народов и республик. Но с этими людьми мне не по пути. Как и не хочу быть в одном ряду тех, кто упивается властью».

15 октября 2016 года. Фото: Максим Платонов.

Обсуждения продолжаются.



Тимур Рахматуллин