В Татарстане зарегистрировали 38 новых случаев COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане зарегистрировано 38 новых случаев коронавируса — это на два больше, чем вчера. Три из них — завозные, остальные — контактные. Восемь человек госпитализированы, 30 получают лечение на дому.

В Казани — 23 заболевших, в Челнах, Нурлатском и Верхнеуслонском районах — по два зараженных, в остальных районах республики — по одному случаю.

На 15 октября в Татарстане зарегистрировано 7 692 случая COVID-19.

realnoevremya.ru / Илья Репин

Ранее сообщалось о регистрации в Татарстане 36 новых случаев коронавируса.