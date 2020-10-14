В Татарстане зарегистрировали 36 новых случаев коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 36 новых случаев коронавируса, — на два больше, чем вчера. Два случая — завозные, остальные — контактные. 13 человек госпитализированы, 23 лечатся на дому, сообщили в Минздраве РТ.

В Казани выявили 23 заболевших, в Зеленодольском районе — три человека.

На 14 октября в Татарстане зарегистрировано 7 654 случая COVID-19, 92 человека умерли. Выздоровели за весь период 6 484 человеки, в том числе 63 за минувшие сутки.



Фото: Илья Репин

За период с 6 по 12 октября в Татарстане количество новых случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. человек выросло с 189,3 до 195.

