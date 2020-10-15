В Челнах сбили 6-летнего ребенка, переходившего дорогу в неположенном месте

Фото: realnoevremya.ru / Марат Мугинов

В Челнах на второстепенной дороге напротив дома №42 по проспекту Мира 28-летняя женщина за рулем автомобиля Mazda СХ5 наехала на шестилетнего ребенка, сообщает прокуратура Татарстана.



Ребенок переходил второстепенную дорогу в неположенном месте вместе с дедушкой. Он получил травмы и был госпитализирован в БСМП.

Прокуратура Челнов взяла административное расследование на контроль, отдел дознания ГИБДД выясняет обстоятельства произошедшего.

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В прошлом году сообщалось о похожем инциденте — в Казани девятилетний ребенок попал под колеса иномарки.