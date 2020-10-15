Уфимский «Урал» проведет домашний матч с «Факелом» без зрителей

«Урал» сыграет без зрителей против новоуренгойского «Факела» в матче мужского чемпионата России по волейболу. Встреча должна состояться 17 октября в Уфе.

Информацию подтвердил министр молодежной политики и спорта Башкортостана Руслан Хабибов. Такое ограничение связано со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе.

Также подобные меры коснутся проведения чемпионата страны по борьбе на поясах, где будет ограничен доступ на соревнования.

Отметим, что хоккейный клуб «Салават Юлаев» продолжит заполнять трибуны «Уфа-Арены» до 50% от вместимости стадиона.

Накануне команда Томи Ламсы отправилась на гостевые матчи в полном составе.