Уфимский «Урал» проведет домашний матч с «Факелом» без зрителей
«Урал» сыграет без зрителей против новоуренгойского «Факела» в матче мужского чемпионата России по волейболу. Встреча должна состояться 17 октября в Уфе.
Информацию подтвердил министр молодежной политики и спорта Башкортостана Руслан Хабибов. Такое ограничение связано со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе.
Также подобные меры коснутся проведения чемпионата страны по борьбе на поясах, где будет ограничен доступ на соревнования.
Отметим, что хоккейный клуб «Салават Юлаев» продолжит заполнять трибуны «Уфа-Арены» до 50% от вместимости стадиона.
Накануне команда Томи Ламсы отправилась на гостевые матчи в полном составе.СпортВолейбол Башкортостан
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