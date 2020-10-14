«Салават Юлаев» назвал состав на четыре выездных матча КХЛ
Тренерский штаб «Салавата Юлаева» определился с составом на предстоящие четыре выездные встречи в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Уфимской команде предстоит сыграть в Мытищах с «Куньлунем», в Балашихе против «Авангарда», с «Сочи» в одноименном городе и с подольским «Витязем». Всего на эти встречи тренерский штаб взял 31 хоккеиста.
Вместе с командой на выезд отправились все пять легионеров команды, в том числе Юха Метсола, Филип Ларсен, Тему Хартикайнен, Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд. Также в списке присутствует Никита Сошников и Григорий Панин.
Сегодня днём #HCSalavat отправился в четвёртое гостевое турне текущего Регулярного чемпионата #КХЛ.— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) October 14, 2020
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Напомним, ранее ведущие хоккеисты «Салавата Юлаева» сдали положительные тесты на коронавирус и почти две недели находились на карантине.
Накануне стало известно о расторжении контракта вратаря Владислава Сухачева с уфимским клубом. В списке игроков на выездное турне голкипер не значится.СпортХоккей Башкортостан
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