«Салават Юлаев» назвал состав на четыре выездных матча КХЛ

Тренерский штаб «Салавата Юлаева» определился с составом на предстоящие четыре выездные встречи в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Уфимской команде предстоит сыграть в Мытищах с «Куньлунем», в Балашихе против «Авангарда», с «Сочи» в одноименном городе и с подольским «Витязем». Всего на эти встречи тренерский штаб взял 31 хоккеиста.

Вместе с командой на выезд отправились все пять легионеров команды, в том числе Юха Метсола, Филип Ларсен, Тему Хартикайнен, Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд. Также в списке присутствует Никита Сошников и Григорий Панин.

Напомним, ранее ведущие хоккеисты «Салавата Юлаева» сдали положительные тесты на коронавирус и почти две недели находились на карантине.

Накануне стало известно о расторжении контракта вратаря Владислава Сухачева с уфимским клубом. В списке игроков на выездное турне голкипер не значится.