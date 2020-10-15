Пассажирскую навигацию по Волге в Татарстане завершат 16 ноября

16 ноября завершится пассажирская навигация по Волге судоходной компании «Татфлот». В этот день будет выполнен финальный рейс из Печищ в Казань. Об этом сообщает Миндортранс республики.



Из Чистополя в Красный Яр и из Казани в Свияжск рейсы будут осуществляться до 18 октября.

В навигацию из казанского речного порта ежедневно выполнялись два рейса до Садовой с заходом в Студенец, четыре — до Печищ с заходом в Верхний Услон и три рейса до Ташевки с заходом в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино. Выполнялось по одному ежедневному рейсу до Кзыл-Байрака и Шеланги с заходами в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино, Ташевка, Гребени.

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Из речного порта Чистополя курсировали три рейса в неделю до Красного Яра. Из Челнов — ежедневные рейсы до Соколок с заходом на остановочные пункты Вишневка, Елабуга, Нижнекамск, Сентяк, Котловка, Свиногорье и Грахань.

Ранее сообщалось, что в этом году пассажирская навигация по Волге и Каме открылась с 1 мая.

