Беспилотники КАМАЗа, МАДИ и ЦОДД будут тестировать в Татарстане

Беспилотники КАМАЗа, МАДИ и ЦОДД будут тестировать в Татарстане, Москве, Подмосковье и Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря НП «Глонасс» Ярослава Федосеева.

По его словам, беспилотники КАМАЗа, МАДИ и ЦОДД появятся на дорогах России в этом году. Автомобили вышеперечисленных марок получили возможность тестирования, поэтому можно ожидать их появления на российских дорогах в ближайшее время: «Планируется вывести как грузовой транспорт, так и пассажирские автомобили низкой грузоподъемности. Каждая организация будет представлять свои автомобили».

realnoevremya.ru / Максим Платонов

Будет тестироваться работа технологий связи V2X, с помощью которой автомобили могут передавать данные между автомобилями, светофорами, пешеходными переходами и другими объектами на расстоянии.

Федосеев заявил, что количество ДТП с участием беспилотников снизится «до нуля».

Ранее Минпросвещения РФ предложило обучать российских водителей управлению беспилотниками.