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Минпросвещения РФ предложило обучать российских водителей управлять беспилотниками

01:23, 10.10.2020
Минпросвещения РФ предложило обучать российских водителей управлять беспилотниками
Фото: realnoevremya.ru

Министерство просвещения РФ планирует внести изменения в программу профессионального обучения водителей. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, российских водителей предлагается обучать управлению беспилотными автомобилями. В проекте постановления уточняются категории прав, в программы обучения которых хотят добавить пункт об автомобилях с высокой степенью автоматизации.

realnoevremya.ru

Ранее на форуме Kazan Digital Week эксперт Султан Жанказиев рассказал, когда на дорогах РФ появятся беспилотники.

Вчера сотрудники Университета Иннополис показали, как проходит тестирование беспилотного КАМАЗа вуза

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