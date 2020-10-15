Прифтис назвал игру УНИКСа не идеальной после крупной победы над «Партизаном»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал разгромную победу казанской команды над сербским «Партизаном» (93:70) в матче группового этапа Кубка Европы. По его словам, его подопечным еще есть в чем добавлять, а игра с сербами была в их исполнении не идеальной.

«Для нас была хорошая игра, но не идеальная. Были не так агрессивны в защите, но зато прилично выглядели в нападении. Реализовали довольно много трехочковых в самый нужный момент.

Но есть и компоненты, которые нам предстоит улучшить. Например, это 17 потерь. Это недопустимо. Нам нужно играть более быстро, мы слишком статичны. Из-за скомканного межсезонья у нас не было возможности поработать над этим. Хорошо, что соперник был в не самом лучшем состоянии», — передает слова Прифтиса корреспондент «Реального времени».

Айзейя Канаан и Димитрис Прифтис. Фото: vk.com/unicsbasket

Накануне УНИКС одержал вторую победу на групповом этапе Кубка Европы. Вслед за турецким «Бахчешехиром» (89:88), казанцы обыграли дома сербский «Партизан» (93:70). Самым результативным в этой встрече стал Айзейя Канаан, набравший 23 очка за игру.

Подробнее о победе команды Прифтиса над многократным чемпионом Сербии можно почитать в материале «Реального времени».