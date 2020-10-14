В детских больницах Казани появятся книги и периодические издания

В Казани в детских больницах в ближайшее время появятся новые книжные стеллажи, более тысячи детских книг и 400 периодических изданий.

Уже сегодня около 300 книг и более 50 журналов передали в детскую городскую больницу №7. Здесь же в игровой комнате установили специальный стеллаж.

Книги и печатные издания направят в городскую детскую больницу №1, детскую городскую больницу №8 им. Ратнера и детский стационар центральной городской клинической больницы №18. Все это будет предоставлено в рамках проекта «Добрая библиотека».

kzn.ru

Сбор книг длился 2 недели. За это время на книжных полках, размещенных в значимых социальных объектах Казани, горожане собрали более двух тысяч книг. Теперь организаторы проекта сортируют литературу и распределяют ее по детским больницам Казани, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В Нижнекамске библиотеку планируют преобразовать в современный культурный центр с мини-сценой.