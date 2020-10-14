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Немецкий тренер Сандро Шварц возглавил московское «Динамо»

22:44, 14.10.2020
Немецкий тренер Сандро Шварц возглавил московское «Динамо»
Фото: fcdynamo.ru

Новым главным тренером московского «Динамо» назначен немецкий специалист Сандро Шварц. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 41-летним тренером рассчитано до конца сезона-2021/22. В его тренерский штаб также войдут турецкий специалист Волкан Булут и бывший форвард «бело-голубых» Андрей Воронин.

Он заменит на этом посту Кирилла Новикова, ушедшего в отставку в конце сентября.

Шварц известен своей работой в немецкой Бундеслиге, где с 2017 по 2019 годы возглавлял «Майнц». Вместе с клубом он провел три не полных сезона и после увольнения оставался без работы.

Напомним, ранее сообщалось о возможном назначении на пост главного тренера «Динамо» экс-рулевого казанского «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева.

СпортФутбол
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