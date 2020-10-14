Немецкий тренер Сандро Шварц возглавил московское «Динамо»

Новым главным тренером московского «Динамо» назначен немецкий специалист Сандро Шварц. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 41-летним тренером рассчитано до конца сезона-2021/22. В его тренерский штаб также войдут турецкий специалист Волкан Булут и бывший форвард «бело-голубых» Андрей Воронин.

Он заменит на этом посту Кирилла Новикова, ушедшего в отставку в конце сентября.

Сандро Шварц назначен главным тренером «Динамо»!



Контракт с немецким специалистом подписан до конца сезона 2021/22. Помощниками нового тренера станут Волкан Булут и Андрей Воронин.



Добро пожаловать в «Динамо», Сандро!



Подробнее: https://t.co/AiN7X4L7tV pic.twitter.com/8QJMu8apDL — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 14, 2020

Шварц известен своей работой в немецкой Бундеслиге, где с 2017 по 2019 годы возглавлял «Майнц». Вместе с клубом он провел три не полных сезона и после увольнения оставался без работы.

Напомним, ранее сообщалось о возможном назначении на пост главного тренера «Динамо» экс-рулевого казанского «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева.