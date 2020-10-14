Путин оценил идею разрешить нескольким украинским предприятиям поставки товаров в Россию

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства согласился с предложением премьер-министра РФ Михаила Мишустина разрешить трем предприятиям Украины поставлять свою продукцию в Россию.

Председатель правительства РФ предложил дать разрешение на поставки оборудования и продукции на российский рынок для компании «Брацлав», Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината. «Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны», — ответил на данную инициативу Путин.

kremlin.ru

На прошлой неделе Мишустин провел встречу с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Стороны обсудили просьбу украинских промышленников о возможности открыть доступ на российский рынок некоторым предприятиям из Украины, в отношении которых действуют зеркальные ограничительные меры, пишет ТАСС.

Ранее в партии Зеленского заявили, что Украина должна закупить российскую вакцину от коронавируса, но только в том случае, если препарат докажет свою эффективность.

