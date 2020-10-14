В Казани на проспекте Ямашева из-за отключения светофора произошла авария

Фото: соцсети

В Ново-Савиновском районе Казани на проспекте Ямашева произошла авария с участием общественного транспорта. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Фото: соцсети

По их словам, какое-то время не работал светофор, что и привело к столкновению машин.

Фото: соцсети

По данным «Яндекс.Карт», на проспекте Ямашева рядом с ТЦ «Парк Хаус», на участке от пересечения с улицей Меридианная до пересечения с улицей Мусина, образовалась пробка.

скриншот Яндекс.Карты

7 октября в Казани на улице Технической трехсекционный трамвай сошел с рельсов и снес несколько столбов и заодно «Газель» с двумя грузовиками.

