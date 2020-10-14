Ильшат Аминов: Ахметов был рыцарем татарстанской журналистики

Председатель Союза журналистов РТ, гендиректор телекомпании «Новый век» Ильшат Аминов назвал Рашита Ахметова настоящим рыцарем татарстанской журналистики, человеком «без страха и упрека».

«Это человек, который последовательно, неумолимо, ничего не боясь, делал одну из самых известных, самых интересных газет — «Звезду Поволжья». Мы с ним были знакомы давно. Я вспоминаю, что он всегда стоял на пороге Госсовета РТ с кипой газет в руках, и мы все дружно читали эту газету, которая в свое время была одной из основных площадок для высказывания различных — подчеркну это — точек зрения на существующую действительность, стратегию развития нации, будущее нашей республики», — рассказал Аминов.

«Я хочу отдать ему должное — он смог собрать вокруг своей газеты интеллектуальную элиту того времени», — заключил он.

Сегодня общественность простилась с издателем и главным редактором газеты «Звезда Поволжья» Рашитом Ахметовым, умершим от коронавирусной инфекции.

