На заправках ООО «ТАИФ-НК АЗС» расширился ассортимент средств индивидуальной защиты
В период пандемии новой коронавирусной инфекции крайне важно защитить органы дыхания от попадания вируса. В этом помогают средства индивидуальной защиты — маски, которые автомобилисты могут приобрести на всех автозаправочных станциях ООО «ТАИФ-НК АЗС» по сниженным ценам — 49 рублей за 3 штуки. Также клиенты сети могут приобрести многоразовые брендированные защитные маски за 119 рублей. Они не только удобны, но и практичны в использовании.
Кроме этого, в мини-маркетах ООО «ТАИФ-НК АЗС» представлена широкая линейка антибактериальных салфеток и антисептиков. Продукция предназначена для помощи водителям и пассажирам в соблюдении профилактических мер.
— Когда идет борьба с коронавирусной инфекцией, очень важно обеспечить население в достаточном количестве средствами индивидуальной защиты. Все мы помним времена, когда был дефицит и маски невозможно было нигде купить. Теперь автозаправочные станции ООО «ТАИФ-НК АЗС» — одно из мест, где можно приобрести этот необходимый товар по доступным ценам, — говорит начальник отдела реализации сопутствующих товаров и услуг ООО «ТАИФ-НК АЗС» Алмаз Нуриев.
Напомним, ранее «Реальное время» сообщало о том, что на всех АЗС сети в целях предотвращения распространения инфекции усилены меры профилактики: на объектах несколько раз в день проводится влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, в предкассовой зоне установлены защитные экраны, операторы работают в масках и перчатках. Для персонала и клиентов АЗС также предусмотрены дозаторы с антисептическими дезинфицирующими средствами.
Партнерский материал
Справка
ТАИФ-НК АЗС — одна из крупнейших сетей автозаправочных станций в Республике Татарстан. Компания также представлена в соседних регионах — Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях. Качественное топливо на все АЗС сети поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Действует удобная система безналичных расчетов для юридических лиц с возможностью заправки служебного транспорта на АЗС по всей России.
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