С начала года малый бизнес в Татарстане взял онлайн-кредитов на 823 млн рублей

За 9 месяцев текущего года порядка 1000 онлайн-кредитов для малого бизнеса выдано Сбербанком на территории Татарстана на сумму 823 млн рублей. Средняя сумма кредита составила 900 тыс. рублей. Срок принятия решения о выдаче онлайн-кредита составляет обычно не более трех дней.

Чаще всего заявки на такие кредиты в Казани и на территории Татарстана подавали предприятия оптовой и розничной торговли — таких компаний порядка 45%. Для получения кредита нет необходимости вносить залог, индивидуальный предприниматель должен быть зарегистрирован в Российской Федерации и вести хозяйственную деятельность не менее 12 месяцев. Подать заявку на кредит можно на сайте Сбербанка или через «Сбербанк Бизнес Онлайн». Для рассмотрения заявки может понадобиться паспорт собственника.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

«Онлайн-кредит для бизнеса на любые цели предприниматели могут использовать для финансирования текущей деятельности — на модернизацию производства или пополнение оборотных средств, на транспорт, недвижимость. Банк предлагает оптимальные кредитные продукты с коротким сроком рассмотрения заявки — до 3 дней при сумме до 5 млн рублей. В ряде случаев индивидуальные предприниматели имеют возможность получить положительное решение по кредиту в течение 3 минут — такое решение принимается в основном относительно действующих клиентов банка. Оформить заявку можно не выходя из офиса, что особенно актуально в текущих условиях».



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"