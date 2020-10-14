Татарстан снижает темпы строительства сети АЗС на метане

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане сокращают финансирование программы строительства 30 газозаправок на 23%, то есть на 3,5 млрд рублей, сроки реализации увеличены до 2023 года. Теперь вместо десяти станций ежегодно планируется запускать в эксплуатацию по семь АЗС. Об этом сообщает «Коммерсант».



Бюджет программы уменьшили из-за сокращения ожидаемых поступлений из федерального бюджета — на 1,3 млрд рублей, из внебюджетных источников — на 126,3 млн рублей. Так, ожидается поступление в размере 740,8 млн рублей и 2,3 млрд рублей соответственно. Вложения из республиканского бюджета увеличили до 459,2 млн рублей.

pixabay.com

Схему размещения заправок тоже скорректировали — в Актанышском районе появятся две станции вместо одной, а в Бавлинском районе, наоборот, будет лишь одна станция. Такие станции появятся в Набережных Челнах и в Кукморском районе. Зеленодольский, Менделеевский, Верхнеуслонский районы и Казань получат по программе сразу по две АГНКС.

Ранее сообщалось об экономии при переходе с бензина на газомоторное топливо.