Эксперт рассказал о возможности экономии на автомобильном топливе

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

При переходе с бензина на газомоторное топливо автомобилисты смогут сэкономить: это окупится менее чем за год даже при небольших пробегах, сообщает «РИА Новости».

По словам аналитика VYGON Consulting Ивана Тимонина, экономия при переходе на метан может быть интересна как предприятиям, так и простым автовладельцам, поскольку высока: «Например, в расчете на 1 километр затраты на топливо для бензиновой Lada Vesta составят 3 рубля, для версии на компримированном природном газе (КПГ) — 1 рубль. Для дизельного КАМАЗа расходы составят 18,6 рубля за километр, при переоборудовании — уже 7,9 рубля за километр».

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В зависимости от класса автомобиля варьируется и стоимость переоборудования. Так, оснащение легкового автомобиля в партнерских центрах сети АГНКС «Газпрома» будет стоить от 85 тысяч рублей, тягача — около полумиллиона рублей. Варьируется и стоимость субсидий, увеличенных на этот год вдвое: максимальный размер для авто до 1 800 кг — 54 тысячи рублей, а вот для максимального тягача — до 294 тысяч рублей.

Эксперт сообщил, что в обоих случаях господдержка покрывает около 60% затрат.

Ранее сообщалось, что россияне стали экономить на топливе и отказываются от бензина марки Аи-95.