В Татарстане с начала 2020 года финансирование нацпроектов выросло на 7,7 млрд рублей

С начала текущего года объем финансирования национальных проектов в Татарстане вырос на 7,7 млрд рублей, то есть до 31,6 млрд рублей, сообщает Минэкономики РТ.



Ведомство сообщает, что в республике в 2020 году на реализацию проектов планируется направить 31,6 млрд рублей, 23,1 млрд из них — из федерального бюджета, а 8,5 млрд рублей — из бюджета РТ.

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Более 60% средств направят на строительство, капремонт объектов социальной и культурной инфраструктуры и дорожного хозяйства, на благоустройство парков и скверов, ликвидацию несанкционированных свалок, а еще на переселение граждан из аварийного жилья.

Более 20% средств направят на проведение в Татарстане фестивалей и конкурсов, на предоставление целевых грантов и субсидий. На них же будет проводиться закупка техники, оборудования и транспорта для учреждений образования, здравоохранения и культуры.

Ранее сообщалось, что на программы поддержки бизнеса в Татарстане власти выделили более 2 млрд рублей.