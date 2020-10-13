В 2020 году жители Татарстана оформили 187 млн электронных госуслуг

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Татарстанцы стали чаще получать электронные госуслуги. В 2020 году жители РТ оформили 187 млн электронных услуг, что на 6 млн больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Самой популярной услугой остаются услуги Министерства образования Татарстана, их было оказано более 121 млн. В частности, пользователи интересовались школьными оценками в электронном дневнике, подавали заявления в детсады, следили за его статусом, оплачивали услуги дошкольных организаций и др.

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Далее по популярности значатся услуги Минстроя РТ, за ними обращались 34 млн раз. Чаще всего татарстанцы запрашивали счет-фактуру, оплату счетов ЖКХ и вводили показания приборов учета.

В Министерстве здравоохранения РТ граждане получили 9 млн услуг. Люди записывались к врачу, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.



Ранее сообщалось, что в Татарстане потратят больше 22 млн на оптимизацию и цифровизацию госуслуг.

