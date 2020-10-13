Освоение ZOOM и уборка свеклы: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 13 октября

Глава Алькеевского района Александр Никошин провел очередное заседание штаба по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.

«Важно соблюдать меры предосторожно­сти — сохранять социальную дистанцию, надевать маски, обрабатывать руки. Давайте относиться от­ветственно к этим требованиям, чтобы обезопасить себя и окружающих», — напомнил Никошин.



Глава Выскогорского района Рустам Калимуллин правел прием граждан, но не в обычном формате, а в онлайн-режиме, при помощи приложения ZOOM. А вот рабочее совещание было проведено очно.

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров продолжает постить фотографии осенних красот. На этот раз Гафаров поделился видом свисающих березовых ветвей.

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин опубликовал два поста — с полей, где идет уборка сахарной свеклы, и из рабочего кабинета, где он провел прием граждан по личным вопросам.