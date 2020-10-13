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Путин поручил к 2023 году перевести госуслуги в электронный формат

17:54, 13.10.2020
Путин поручил к 2023 году перевести госуслуги в электронный формат
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил к 2023 году перевести массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги в электронный формат.

Как сообщает «Российская газета», будут внесены изменения в национальные проекты. Начиная со следующего года раз в полугодие президенту будут докладывать о ходе работ.

Кабмину поручено разработать и внедрить в регионах и муниципальных образованиях типовые регламенты предоставления госуслуг в электронном формате, в том числе с использованием инфраструктуры портала госуслуг.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин получит новую руководящую должность.

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