Путин поручил к 2023 году перевести госуслуги в электронный формат

Президент России Владимир Путин поручил к 2023 году перевести массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги в электронный формат.

Как сообщает «Российская газета», будут внесены изменения в национальные проекты. Начиная со следующего года раз в полугодие президенту будут докладывать о ходе работ.

Кабмину поручено разработать и внедрить в регионах и муниципальных образованиях типовые регламенты предоставления госуслуг в электронном формате, в том числе с использованием инфраструктуры портала госуслуг.



Ранее сообщалось, что Владимир Путин получит новую руководящую должность.

