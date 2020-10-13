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Владимир Путин получит новую руководящую должность

17:35, 13.10.2020
Владимир Путин получит новую руководящую должность
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин получит новую руководящую должность. Он возглавит Госсовет, рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Крашенников прокомментировал, что полномочия президента по формированию Госсовета прописаны в Конституции.

«Логика какая: это в компетенции президента в конституции. Там где идет перечисление (полномочий), там написано, (что он) формирует Госсовет», — сказал Крашенинников «РИА Новости».

kremlin.ru

В составе Госсовета будут как постоянные члены, вошедшие по должности, так и те, кого включит президент. Таким образом, Владимир Путин определит окончательный состав совета.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законы о правительстве и о Конституционном суде.

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