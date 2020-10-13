В Казани протестируют федеральную программу обновления общественного транспорта

Казань включена в число шести пилотных городов, где будет обкатываться будущая федеральная программа обновления городского общественного транспорта. Об этом сегодня сообщил заместитель министра экономического развития РФ Андрей Иванов.

Общая стоимость федерального проекта с учетом средств региональных бюджетов может составить 620 млрд рублей. Ее реализация запланирована до 2030 года.

В сентябре прошлого года СМИ сообщили, что Казань войдет в комплексную программу развития общественного транспорта, инициатором которой стал ВЭБ.РФ.

