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В Казани протестируют федеральную программу обновления общественного транспорта

16:54, 13.10.2020
В Казани протестируют федеральную программу обновления общественного транспорта
Фото: realnoevremya.ru

Казань включена в число шести пилотных городов, где будет обкатываться будущая федеральная программа обновления городского общественного транспорта. Об этом сегодня сообщил заместитель министра экономического развития РФ Андрей Иванов.

Общая стоимость федерального проекта с учетом средств региональных бюджетов может составить 620 млрд рублей. Ее реализация запланирована до 2030 года.

В сентябре прошлого года СМИ сообщили, что Казань войдет в комплексную программу развития общественного транспорта, инициатором которой стал ВЭБ.РФ.

Общество Татарстан
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