В Казани Следком возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих в траншее

СУ Следкома России по РТ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц) после гибели в Казани двоих людей при земельных работах.



По предварительной версии следствия, хозяина дома и его помощника засыпало землей из-за обрушения ямы, когда они проводили прокладку труб из частного дома к канализационному сливу. Мужчины погибли на месте.



В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Планируются судебно-медицинские и судебно-строительные экспертизы.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествие случилось сегодня утром в Приволжском районе Казани, в жилом массиве Плодопитомник на улице Жасминной. Прокуратура начала проверку.

