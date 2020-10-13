Погребенные заживо: гибелью людей при прокладке канализации в Казани занялась прокуратура

Фото: прокуратура Казани

Почему при наличии экскаватора на глубину спустились люди?

Сегодня в Приволжском районе Казани погибли двое людей, которые прокладывали сети канализации к частному дому. Происшествие случилось в жилом массиве Плодопитомник на улице Жасминной.

По данным прокуратуры, канализацию прокладывали и к новому дому, и к местной религиозной организации «Слово веры». В церкви «Реальному времени» опровергли эту информацию, заявив, что работы не затрагивали их здание, просто проходили рядом.

Фото: прокуратура Казани

Как рассказали в ГУ МЧС РФ по РТ, сообщение о том, что при проведении земляных работ засыпало в траншее двух человек, поступило в 09.55. Уже в 10.04 прибывшие на место спасатели совместно с очевидцами извлекли из траншеи глубиной два метра тела двух мужчин 1963 и 1984 года рождения.

Погребенными заживо оказались хозяин дома, который и являлся заказчиком работ по прокладыванию канализации, и один из рабочих. В Прокуратуре РТ сообщили, что всего на месте происшествия присутствовали пять рабочих. Четверо из них вели работы снаружи траншеи и не пострадали.



Фото: прокуратура Казани

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительным данным, причиной трагедии стало обрушение грунта.



В Прокуратуре республики «Реальному времени» сообщили, что на месте работ присутствовал экскаваторщик. Сейчас сотрудникам надзорного ведомства предстоит выяснить, почему при наличии техники ею не воспользовались, а на опасную глубину спустились люди.

На месте происшествия работают экстренные службы, прокурор Казани Олег Дроздов и исполняющий обязанности прокурора Приволжского района Ильнур Гаянов.

Фото: прокуратура Казани

Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»). Организована прокурорская проверка для выяснения причин трагедии. В частности, проверят обеспечение безопасности при производстве земельных работ. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.

— Прокуратура будет проводить свою проверку вне зависимости от расследования уголовного дела. Мы будем проводить общенадзорную проверку, — сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев «Реальному времени».

Главная причина — пренебрежение собственной безопасностью

Подобные случаи на земельных работах происходят нередко. В мае этого года по улице Жуковка, 14 в Кировском районе Казани также обрушился грунт при рытье траншеи на глубине 3 метров. Землей завалило двоих мужчин. К счастью, их успели откопать живыми. Для их спасения пришлось привлечь восемь человек и две единицы техники.

Производство земляных работ требует особой техники безопасности. Основной угрозой для рабочих является возможность обрушения грунтов. Поэтому необходимо учитывать сезонные изменения и возможность размыва грунтов, чтобы исключить оползни и обрушение стенок выемок. По статистике в 11% случаев причиной происшествий, влекущих гибель или травматизм рабочих, становится неудовлетворительная организация производства работ.

При производстве земельных работ строго запрещается спускаться в траншею даже при остановке работ. В Министерстве труда сообщают, что в 68% ситуаций главная причина несчастных случаев на производстве — пренебрежительное отношение к безопасности самих работников.

Фото: прокуратура Казани

По данным Росстата, количество пострадавших при несчастных случаях на производстве в 2019 году составило 23,6 тыс. человек, из них со смертельным исходом более тысячи случаев. Это меньше, чем в 2018 и 2017 годах, когда количество пострадавших достигло 25,4 тыс. и 26,7 тыс. человек соответственно.

В Татарстане в последнее десятилетие наметилась тенденция снижения показателей травматизма и смертности на производстве. По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ по состоянию на 2019 год, с 2011 года уровень травматизма сократился в 3,6 раза, смертельные исходы сократились в два раза. На обвалы и обрушения в прошлом году пришлось 19% несчастных случаев на производстве. Однако сохранится ли эта тенденция и дальше, можно будет сказать после подведения итогов текущего года.

Татьяна Демина