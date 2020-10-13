Погребенные заживо: гибелью людей при прокладке канализации в Казани занялась прокуратура
Почему при наличии экскаватора на глубину спустились люди?
Сегодня в Приволжском районе Казани погибли двое людей, которые прокладывали сети канализации к частному дому. Происшествие случилось в жилом массиве Плодопитомник на улице Жасминной.
По данным прокуратуры, канализацию прокладывали и к новому дому, и к местной религиозной организации «Слово веры». В церкви «Реальному времени» опровергли эту информацию, заявив, что работы не затрагивали их здание, просто проходили рядом.
Как рассказали в ГУ МЧС РФ по РТ, сообщение о том, что при проведении земляных работ засыпало в траншее двух человек, поступило в 09.55. Уже в 10.04 прибывшие на место спасатели совместно с очевидцами извлекли из траншеи глубиной два метра тела двух мужчин 1963 и 1984 года рождения.
Погребенными заживо оказались хозяин дома, который и являлся заказчиком работ по прокладыванию канализации, и один из рабочих. В Прокуратуре РТ сообщили, что всего на месте происшествия присутствовали пять рабочих. Четверо из них вели работы снаружи траншеи и не пострадали.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительным данным, причиной трагедии стало обрушение грунта.
В Прокуратуре республики «Реальному времени» сообщили, что на месте работ присутствовал экскаваторщик. Сейчас сотрудникам надзорного ведомства предстоит выяснить, почему при наличии техники ею не воспользовались, а на опасную глубину спустились люди.
На месте происшествия работают экстренные службы, прокурор Казани Олег Дроздов и исполняющий обязанности прокурора Приволжского района Ильнур Гаянов.
Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»). Организована прокурорская проверка для выяснения причин трагедии. В частности, проверят обеспечение безопасности при производстве земельных работ. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.
— Прокуратура будет проводить свою проверку вне зависимости от расследования уголовного дела. Мы будем проводить общенадзорную проверку, — сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев «Реальному времени».
Главная причина — пренебрежение собственной безопасностью
Подобные случаи на земельных работах происходят нередко. В мае этого года по улице Жуковка, 14 в Кировском районе Казани также обрушился грунт при рытье траншеи на глубине 3 метров. Землей завалило двоих мужчин. К счастью, их успели откопать живыми. Для их спасения пришлось привлечь восемь человек и две единицы техники.
Производство земляных работ требует особой техники безопасности. Основной угрозой для рабочих является возможность обрушения грунтов. Поэтому необходимо учитывать сезонные изменения и возможность размыва грунтов, чтобы исключить оползни и обрушение стенок выемок. По статистике в 11% случаев причиной происшествий, влекущих гибель или травматизм рабочих, становится неудовлетворительная организация производства работ.
При производстве земельных работ строго запрещается спускаться в траншею даже при остановке работ. В Министерстве труда сообщают, что в 68% ситуаций главная причина несчастных случаев на производстве — пренебрежительное отношение к безопасности самих работников.
По данным Росстата, количество пострадавших при несчастных случаях на производстве в 2019 году составило 23,6 тыс. человек, из них со смертельным исходом более тысячи случаев. Это меньше, чем в 2018 и 2017 годах, когда количество пострадавших достигло 25,4 тыс. и 26,7 тыс. человек соответственно.
В Татарстане в последнее десятилетие наметилась тенденция снижения показателей травматизма и смертности на производстве. По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ по состоянию на 2019 год, с 2011 года уровень травматизма сократился в 3,6 раза, смертельные исходы сократились в два раза. На обвалы и обрушения в прошлом году пришлось 19% несчастных случаев на производстве. Однако сохранится ли эта тенденция и дальше, можно будет сказать после подведения итогов текущего года.
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