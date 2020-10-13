В Лаишевском районе Татарстана завершается строительство экстрим-парка

Фото: Ринат Назметдинов

В Лаишевском районе Татарстана завершается строительство экстрим-парка. Реализация проекта обошлась в 80 млн рублей.



«В экстрим-парке появятся памп-треки, скейтпарк, велосипедные и прогулочные дорожки, территория для игр в волейбол и стритбол, зона для воркаута, амфитеатр и площадь с навесом для прогулок», — сообщили в пресс-службе Лаишевского района.

В 2021 году в районе планируют построить новые отели и обустроить парковки для посетителей пляжа «Камское море».

Фото: Надежда Плотникова

В Казани в День республики под мостом «Миллениум» открыли экстрим-парк «Урам». Первая очередь экстрим-парка, открытая часть площадью порядка 20 тысяч квадратных метров, разделена на несколько зон.

Наряду с этим в 2021 году в Лаишевском районе планируют обновить туристическую инфраструктуру. В частности, построить новые отели и решить проблему с парковками для посетителей пляжа «Камское море». Потенциальными инвесторами этого проекта могут выступить крупные республиканские предприятия.