В Казани спасатели вытащили засыпанных землей рабочих

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В Казани двух рабочих засыпало землей во время рытья траншеи на улице Жуковка. Их спасли сотрудники МЧС.

Поступило сообщение, что двое мужчин оказались под землей на глубине около 3 метров, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС по РТ.

На место прибыли сотрудники ЗПСО №2, которые смогли поднять мужчин на поверхность, после чего передали их медикам скорой помощи.