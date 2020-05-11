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В Казани спасатели вытащили засыпанных землей рабочих

19:09, 11.05.2020
В Казани спасатели вытащили засыпанных землей рабочих
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В Казани двух рабочих засыпало землей во время рытья траншеи на улице Жуковка. Их спасли сотрудники МЧС.

Поступило сообщение, что двое мужчин оказались под землей на глубине около 3 метров, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС по РТ.

На место прибыли сотрудники ЗПСО №2, которые смогли поднять мужчин на поверхность, после чего передали их медикам скорой помощи.

Происшествия Татарстан
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