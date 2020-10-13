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В ГИБДД разъяснили, за какие действия на переходах не надо штрафовать водителей

11:49, 13.10.2020
В ГИБДД разъяснили, за какие действия на переходах не надо штрафовать водителей
Фото: pixabay.com

ГИБДД направила в регионы инструкции, разъясняющие, за какие действия на пешеходных переходах не надо штрафовать водителей. Согласно документам, если траектории пешехода и машины не пересекаются, то уступать дорогу пешеходу не нужно и наказывать автомобилиста за это не следует, пишет «Коммерсант».

В 2012 году Верховный суд РФ постановил, что если траектории пешехода и машины не пересекаются, то уступать дорогу водитель не обязан и штрафовать его нельзя. В письме инспекторам за подписью начальника ГИБДД Михаила Черникова еще раз разъясняются эти правила.

Ранее в ГИБДД РТ сообщили, что в 80% случаев казанские водители уступают дорогу пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах.

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