В 80% случаев казанские водители уступают дорогу пешеходам

В 80% случаев казанские водители уступают дорогу пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах. Об этом рассказали на пресс-конференции по итогам работы по обеспечению безопасности дорожного движения в первом полугодии 2020 года.

ГИБДД РТ устраивает социальные эксперименты на дорогах. По итогам последнего выяснилось, что большинство водителей уступают дорогу пешеходам.

Ранее ГИБДД Татарстана проверила, как люди реагируют на пьяного водителя за рулем. Эксперимент показал, что 90% граждан не реагируют на пьяного водителя и не пытаются его остановить.