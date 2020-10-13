«Ак Барс» сыграет в Казани против челябинского «Трактора» в матче КХЛ

«Ак Барс» сегодня сыграет дома против челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанская команда почти восстановилась от последствий коронавируса. Несколько ведущих хоккеистов «Ак Барса» уже приняли участие в прошлом матче в КХЛ с «Нефтехимиком» (2:3 от). Ожидается, что часть игроков вернутся в строй по ходу домашней серии «барсов».

При этом есть информация о возможном пропуске матчей с «Трактором» и «Амуром» главным тренером Дмитрием Квартальновым. Рулевой казанцев до сих пор не вернулся к работе с командой после положительных тестов на коронавирус.

День матча! Сегодня играем против «Трактора»

«Татнефть Арена», Казань

Начинаем в 19:00

Билеты https://t.co/FjwCMHFRCe

Матч показывают КХЛ ТВ HD, ТНВ и ТНВ-Планета pic.twitter.com/w5I3JdI9dW — ХК Ак Барс (@hcakbars) October 13, 2020

«Трактор» перед игрой с «Ак Барсом» прервал свою трехматчевую победную серию, уступив на выезде «Автомобилисту» (1:3). В Казани ожидается возвращение на лед Виталия Кравцова (6+2). Лучший бомбардир челябинской команды в стартовом отрезке сезона пропустил последние матчи «Трактора» из-за травмы.

В прошлом чемпионате КХЛ команды провели четыре встречи. Во всех победу праздновали хоккеисты «Ак Барса» — 6:0, 4:1, 4:3 от, 4:2.

После 15 матчей в нынешнем сезоне казанский клуб набрал 22 очка и занимает третье место в Восточной конференции.

Прямая трансляция матча с «Трактором» начнется в 19.00 мск, игру можно будет посмотреть на телеканалах «КХЛ ТВ HD», ТНВ и «ТНВ-Планета».