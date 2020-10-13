На жилье для ветеранов Великой Отечественной войны в Татарстане выделят более 20 млн рублей

Правительство России выделит Татарстану 20 169,3 тыс. рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в распоряжении на сайте Кабмина.



Самые крупные суммы будут выделены Санкт-Петербургу — 134 812,7 тыс. рублей, Ростовской области — 103 006,5 тыс. рублей, Башкортостану — 100 173,9 тыс. рублей. В общей сложности 65 регионам России выделят более 1 млрд рублей.



pixabay.com

Ранее Вахитовский суд Казани подтвердил права 93-летней жительницы Казани на новую квартиру и удовлетворил ее иск, признав ее вдовой ветерана Великой Отечественной войны.