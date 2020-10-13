Новости общества

10:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На жилье для ветеранов Великой Отечественной войны в Татарстане выделят более 20 млн рублей

08:54, 13.10.2020 1
На жилье для ветеранов Великой Отечественной войны в Татарстане выделят более 20 млн рублей
Фото: pixabay.com

Правительство России выделит Татарстану 20 169,3 тыс. рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в распоряжении на сайте Кабмина.

Самые крупные суммы будут выделены Санкт-Петербургу — 134 812,7 тыс. рублей, Ростовской области — 103 006,5 тыс. рублей, Башкортостану — 100 173,9 тыс. рублей. В общей сложности 65 регионам России выделят более 1 млрд рублей.

pixabay.com

Ранее Вахитовский суд Казани подтвердил права 93-летней жительницы Казани на новую квартиру и удовлетворил ее иск, признав ее вдовой ветерана Великой Отечественной войны.

ОбществоЭкономикаБюджет Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:08
    Шесть квартир? Условно говоря. Мда...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем