Команда из Татарстана заняла 3 место во Всероссийском соревновании по шахматам среди сельских школьников

Команда из Татарстана заняла третье место во Всероссийском соревновании по шахматам среди сельских школьников, проходившем с 3 по 9 октября в Самарской области, сообщает федерация шахмат НСО.



Золото получила команда из Новосибирска, второе место заняли шахматисты из Марий Эл.

В соревнованиях принимали участие сборные команды из пяти человек, обучающиеся в сельских общеобразовательных организациях, детско-юношеских спортивных школах, детских шахматных клубов со всей страны в возрасте до 16 лет.

В этом году в соревнованиях участвовали более 170 шахматистов из 25 регионов.

Ранее сообщалось, что татарстанский гроссмейстер Владислав Артемьев завоевал серебряную награду на Гран-при России по шахматам.