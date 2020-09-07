Татарстанец Артемьев стал вторым на Гран-при России по шахматам

Татарстанский гроссмейстер Владислав Артемьев завоевал серебряную награду на Гран-при России по шахматам.

На Мемориале Игоря Курносова татарстанец набрал 8,5 балла из 11 возможных очков. Всего 0,5 очка он уступил победителю турнира Михаилу Демидову из Москвы.



Напомним, Владислав Артемьев родом из Омска и является студентом одного из казанских университетов. Ранее он стал победителем крупного онлайн-турнира по шахматам и вышел на первое место в мировом рейтинге по блиц-игре.

