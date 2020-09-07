Новости спорта

16:06 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Татарстанец Артемьев стал вторым на Гран-при России по шахматам

14:53, 07.09.2020
Татарстанец Артемьев стал вторым на Гран-при России по шахматам
Фото: ruchess.ru

Татарстанский гроссмейстер Владислав Артемьев завоевал серебряную награду на Гран-при России по шахматам.

На Мемориале Игоря Курносова татарстанец набрал 8,5 балла из 11 возможных очков. Всего 0,5 очка он уступил победителю турнира Михаилу Демидову из Москвы.

Напомним, Владислав Артемьев родом из Омска и является студентом одного из казанских университетов. Ранее он стал победителем крупного онлайн-турнира по шахматам и вышел на первое место в мировом рейтинге по блиц-игре.

Спорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем