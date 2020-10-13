Съемки казахско-татарстанского фильма завершились в Казахстане

В Казахстане завершились съемки казахско-татарстанского фильма. В основу его сценария легла повесть Галимджана Ибрагимова «Алмачуар». Об этом сообщает ГБУК «Татаркино».



Рабочее название фильма — «Көкбозат», сценарий к нему писал Бекболат Шекеров (Казахстан), а режиссером картины была Юлия Захарова (Татарстан).

Несмотря на сложности из-за пандемии коронавируса, режиссер и исполнительница одной из главных ролей в фильме — заслуженная артистка РТ Алсу Абульханова смогли прибыть из Татарстана в Казахстан для съемок.

Пресс-служба ГБУК РТ «Татаркино»

Съемки начались 15 сентября этого года и продолжатся в следующем году весной. Уже осенью 2021 года должна состояться премьера.

Актриса призналась, что осталась под большим впечатлением от съемок картины, которые проходили в Алматинской области. В фильме Алсу Абульханова играет маму главного героя, татарку по национальности.